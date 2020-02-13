Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Devletin en mahrem, en önemli, en hassas birimlerine FETÖ'nün elemanlarını yerleştirenlere FETÖ'nün siyasi ayağı" dediklerini belirterek, 20 soru yöneltmiş, sorumluluğun siyasi otoritede olduğunu ileri sürerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü grup toplantısında bu sözlere "Baykal'ın genel başkanlıktan ayrılması ve yerine Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir" ifadelerini kullanalarak "FETÖ´nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ekibidir" yanıtını vermişti.