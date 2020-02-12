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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında gündeme getirdiği iddialara yanıt verdi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük sorunlarının başında ana muhalefet ve başındaki zat olduğunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Madem bu kadar istiyor, bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklıyorum. Rusya edebiyatının önemli ismi Tolstoy'un dediği gibi çamur atmadan iyi düşün, önce senin ellerin kirlenecek. Kılıçdaroğlu çamur atmaya çalışırken, elinde çamurla yakalanmıştır. FETÖ'nün siyasi ayağı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi ve ekibidir. Şimdi ne için böyle olduğunu tüm delilleriyle anlatacağım.

FETÖ denilen yapı, uzunca süre hayır, eğitim alanlarında yürüten STK görünümünde faaliyet göstermiştir. Ne zaman bu yapı doğrudan devleti ve milleti hedef almıştır, işte o vakit durum değişmiştir. Bizim FETÖ ile davamız asla kişisel değildir. Bizim davamız ülkemiz ve milletimizin hakkını, hukukunu koruma davasıdır. Geçmişte irtica ile mücadele başlığında bu ülkenin değerlerine saldırılara nasıl karşı çıktıysak bugün de aynı mücadeleyi ettik. FETÖ vesayetine de teslim olmadık. Bu örgütü suç örgütü ilan eden benim.

KASET KUMPASI

CHP bu işin neresindedir? Daha eskileri bir kenara bırakıyorum. Sayın Baykal'ın genel başkanlıktan ayrılmasıyla birlikte CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Kılıçdaroğlu kendisini genel başkanlığa taşıyan kaset kumpasını da üzerimize yıkmaya çalışmıştır. Seni oraya getiren FETÖ. Kaset kumpasının savcısı FETÖ'den ihraç edildiği halde, Kılıçdaroğlu'nun bunun sözünü ettiğini duydunuz mu?

Biz geçmişten bugüne hukukun suç isnat etmediği yapıların haklarına saygı duyduk. CHP, FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesine rağmen bu yapının safında yer almıştır. Terör örgütlerinin yanına, 17/25 Aralık'tan sonra bu kadroya FETÖ'yü de dahil etmiştir.

7 ŞUBAT MİT KUMPASI

FETÖ'nün MİT Müsteşarımıza sinsi kumpasını ve 7 Şubat MİT krizinde CHP'nin tavrı FETÖ'nün siyasi ayağının bir başka örneğidir. Dönemin CHP milletvekilleri 'Başbakan da dahil edilsin' diye FETÖ'nün borazanlığını yapıyorlardı. Kılıçdaroğlu FETÖ ile mücadelemizde karşımızda yer almıştır. Dershanelerin kapatılması tartışması CHP'yi ele veren örnektir. Dershaneleri kapatmayı seçim beyannamesine koyan CHP, en büyük dershane destekçisi olarak karşımıza çıktı. Çünkü bu zat ve partisi omurgasızdır. Bunun için yapmayacakları iş, atmayacakları iftira yoktur. Biz kararlılıkla bu işin üzerine giderken, CHP milletvekilleri zıvanadan çıkabilmiştir. Hatta CHP, dershanelerin kapatılmasıyla ilgili düzenlemeyi FETÖ'nün talebine uygun şekilde AYM'ye taşıyarak aynı safta durduğunu belli etmiştir. FETÖ'nün siyasi ayağını soranların bakacağı yer buralardır.

GEZİ OLAYLARI VE 17/25 ARALIK

Gezi olayları FETÖ ile CHP'nin birlikteliğini ortaya koyan hadiselerden biridir. CHP yönetimi FETÖ'nün sürdüğü her argümana dört elle savunmuştur. İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaatlarının durdurulmasını bizzat istemiştir. Bu işin başlangıcı 17/25 Aralık işbirliğidir. Kopyala yapıştır yapacak kadar aleniyete dökmüşlerdir. Bu tezgahı FETÖ ile birlikte kurduklarını ikrar etmişlerdir. Bugün kaçak durumundaki FETÖ savcıları ile CHP yöneticileri aynı refleksle karşı çıkıyorlardı.

Kılıçdaroğlu ne diyor, 'Askerler her emre itaat eder' diyerek darbecileri savunmuştur. FETÖ ne demişse, Kılıçdaroğlu aynını tekrar etmiştir. Biz FETÖ'nün üzerine giderken, Kılıçdaroğlu bu yapıyı, devletin vicdanı diye tarif ediyordu. Bundan ala siyasi ayak olur mu?

MİT TIR'LARI DAVASI

MİT TIR'larının durdurulması olayı... Türkiye'yi radikal gruplara silah gönderen bir ülke gibi göstererek, uluslararası müdahaleye açık hale getirmeye çalışmışlardır. Kılıçdaroğlu, 'Savcının görevi bu değil mi' diye savunarak FETÖ'nün siyasi ayağı olduğunu göstermiştir. Cumhuriyet gazetesi bu savcının görevden alınmasının ardından röportaj yaparak 'MİT suç işledi' diye haber yapıyordu. Genel Yayın Yönetmeni şu an Almanya'da. Siyasi ayak kim? CHP Meclis Başkan Vekili olan FETÖ'cüler gibi bizi Lahey'de yargılanmakla itham ediyordu. Ülkemizin kaldığı her krizde FETÖ ve CHP ortak dil ve tavır geliştirmiştir.

'15 Temmuz'u kontrollü darbe' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na bu tabiri söyleyen FETÖ. ByLock dahil pek çok delille FETÖ üyelinden hapiste olan Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanında bu durum anlatılıyor. FETÖ'cü danışman, bir mesajında Kılıdaroğlu'na istediklerini söyletebildiklerini belirtiyor. Yollarda PKK destekçileri, FETÖ'cülerle kol kola yürümüşlerdir.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI SORULARI

Bizi FETÖ konusunda ikaz ettiklerini söyleyenler, bu yapının en büyük sözcüsü, taşeronu haline geldiler. Ya ikazları yalandı, ya da sonraki tavrı yalanlardır. Netice olarak bunların hayatı yalan. Bu işler madem soru sorarak oluyor, öyleyse ben de birkaç soru sorayım.

1. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'cülerin düşürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yükseltmeye çalıştığı siyasetçi midir?

2. FETÖ'nün siyasi ayağı, 15 Temmuz'da öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, yol verdiği siyasetçi midir?

6 danışman FETÖ'cü çıktı, Urla Belediye Başkanı FETÖ'cü çıktı. FETÖ'nün siyasi ayağı Bay Kemal'in yatak odasına girmiş, haberi yok.

3. FETÖ'nün siyasi ayağı, gerçek yüzü ortaya çıkmadan önce oy verdiği parti midir, FETÖ tehlikesi ortaya çıktıktan sonra desteklediği parti midir?

4. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ için yumruk yiyen parti midir, yumruk atan parti midir?

5. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'nün yargı darbesinde kullandığı yalan ve iftiraları siyasete taşıyan değil midir?

6. FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ ile mücadeleye destek vermek yerine, süreci sulandıran değil midir?

7. FETÖ'nün siyasi ayağı, darbe kalkışmasını milletle durduran mıdır, kontrollü diyerek meşrulaştıran mıdır?

8. FETÖ'nün siyasi ayağı, bu yapıyla canı pahasına mücadele eden midir, CHP Genel Merkezi'ni işgal eden ayak takımı mıdır?

BAŞBUĞ'A: NİYE İHRAÇ ETMEDİNİZ?

Kılıçdaroğlu sürekli yalan söyleyerek suçunu bastırmaya çalışıyor. Bugün eski Genelkurmay Başkanları'nın vasıtasıyla bir kampanya başlattılar. Meclis'te tam kadro destekledikleri düzenlemeyi AYM'ye götürenlerin kulaklarının kimler tarafından çekildiği ortadadır. Tüm milletvekillerimizin derhal dava açması önemlidir. Buradan soruyorum; malum Genelkurmay Başkanı bir diğer Genelkurmay Başkanı. Bunlar bildiriyi hazırladılar, yetmez. Her ikisinin de Genelkurmay Başkanlığı döneminde, 'Biz bu kadar FETÖ'cü subayı ihraç ettik' desinler. Bu sizin görevinizdi, niye ihraç etmediniz? Kimi aldatıyorsunuz? Askeri şurada önümüze imza için getiriyorlardı. Bunların içinde çoğu zaman FETÖ'cü değil, bu Nurcuların içinde Kurtoğlu takımı vardır. Onların ihraç edildi olmuştur. Bunlara imza atmadık. Bunlar, onları atıyordu; niye FETÖ'cüleri atmadınız? Yalan söylüyorsun, yalan. Sadece yargıdakilerden endişe ettiğin için, korktuğun için bize bunları anlattınız. Açık, net söylüyorum; elinizde ihraç edebileceğiniz FETÖ mensubu subaylar vardı. Askeri istihbarat da vardı, niye çıkarmadınız? Niye bunları halletmediniz? Kimi aldatıyorsunuz?