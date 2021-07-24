Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lozan açıklaması şöyle;

Kahraman milletimizin her türlü imkansızlık ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda tasdik edilmiştir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Kahraman milletimizin her türlü imkansızlık ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda tasdik edilmiştir. Cumhuriyetimizin 100üncü yılını kutlayacağımız 2023e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.