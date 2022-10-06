Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de Türk Birliği'ne alalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de Türk Birliği'ne alalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a: Seni de Türk Birliği'ne alalım 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı öncesi liderlerle bir araya geldi.

Toplantının yapılacağı Prag Kalesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği kısa sohbette Macron'a "Seni de alalım Türk Birliği'ne" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir süre sohbet etti.

Ayrıca Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de ayak üstü konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı.