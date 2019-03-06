Malatya'da halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin 31 Mart seçimini önemsiz gibi göstermeye çalıştığını ifade ederek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin içinde bulunduğu tehditlerden haberdar olmamakla suçladı. Erdoğan, "CHP lideri bir katil sürüsünü kanarya severler derneği gibi mi görüyor? Bu örgütün ülkemizdeki eylemlerinden de haberin yok? Güvenpark'ta vahşice katledilen vatandaşlarımızdan da mı haberin yok? Hiç bir şeyden haberin yok" diye konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

10 aylık hasretin ardından bir kez daha Malatya'dayız... Bugün Malatya bir başka. 24 Haziran seçimleri öncesinde yine sizlerin misafiriydik. Muhteşem bir miting gerçekleştirmiştik. Sizler 24 Haziran'da yine bizi mahcup etmediniz. Yine bizi yalnız bırakmadınız. Yüzde 70 gibi rekor bir oyla Cumhur İttifakı'nı bağrınıza bastınız. AK Parti'yi zirveye taşıdınız. Bizim siyasi anlaşımız bellidir. Bizde millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Son zamanlarda bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet... 4'lü çete... Şimdi bunlara 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı vuracağız. Bizde sandıktan çıkan her oya sorumluluk olarak bakmak vardır.

MALATYA SADECE MALATYA DEĞİLDİR

Mesajınızı aldık ve hemen çalışmaya başladık. Hizmet aşkımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Türkiye'yi şahlandırma mücadelemizi kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi geçmemiz gereken tek engel var. 31 Mart'ı da yine zaferle neticelendirmemiz gerekiyor. Tarihi bir destek bekliyoruz. Malatya'dan sandıkları patlatmasını bekliyoruz. Sandıklara gözünüz gibi bakmanızı istiyorum. Herkesi vatandaşlık görevini yapmaya davet edeceğiz. Malatya sadece Malatya değildir. Tüm İstanbul'daki Malatyalı kardeşlerimi telefonla arayacak mısınız? Hepsini arayıp onlara bunu anlatacak mısınız? Ülkemize yine bir demokrasi şöleni yaşatacağız.

CHP KOÇ BAŞINA DÖNMÜŞTÜR



Muhalefet 31 Mart seçimlerini önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. Sıradan bir seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ne terör gibi bir dertleri var, ne Irak gibi bir gündemleri var. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruyla nasıl mücadele edeceğimize dair tek bir fikir üretmiyorlar. Karadeniz'de ne olduğundan, Ege'de Akdeniz'de hangi güç mücadelecinin yaşandığından haberleri yok. Bırakın haberdar olmayı stratejik hareketlerimize engel olmaya çalışıyorlar.. CHP bunu bile engellemeye çalışıyor. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı diye konuşup, Yunan gazetelerine manşet oluyorlar. Milli hassasiyetleri bir kenara bırakırsanız oradan oraya sürüklenirsiniz. CHP gafletle ihanet arasında gidip gelmektedir. CHP'liler çok vahim hatalar işliyorlar. Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları için bir koç başına dönmüştür. Biz CHP'nin düzelmesini bekledikçe daha büyük savrulmalar yaşıyorlar. Şimdi yanına terör örgütünü aldı. Bay Kemal Güney Doğu'da hiçbir yerde yok. Sözde İYİ Partiyle bu noktada iyi birleştiler. YPG terör örgütüne sahip çıkıyor. Bay Kemal terör örgütünün ülkemiz için bir tehdit oluşturmadığını iddia ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KANARYA SEVERLER DERNEĞİ GİBİ Mİ GÖRÜYOR?

Şimdi ben soruyorum CHP lideri bir katil sürüsünü kanarya severler derneği gibi mi görüyor? Bu örgütün ülkemizdeki eylemlerinden de haberin yok? Güvenpark'ta vahşice katledilen vatandaşlarımızdan da mı haberin yok? Hiç bir şeyden haberin yok. 9 kere mağlup oldun yine koltukta oturuyorsun. Kendi ülkesinin gerçeklerinden, tehditler ve tehlikelerden bu kadar uzak bir muhalefet partisi dünyanın hiçbir yerinde yok. Geldiğimiz noktada artık Türkiye'de muhalefet açığı değil, devşirme muhalefet sorunu vardır. CHP'ye gönül veren vatandaşlarım bu kirli ittifaka artık yeter diyecektir. Bu partilerin tabanı dönen dolapları iyi biliyor. 31 Mart'ta yöneticilere gerekli itirazı yapacaklar. 'Artık yeter' diyecekler.

BELEDİYENİN PARALARINI KANDİL'E GÖNDERDİLER

Bu eşbaşkan en diyor. Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da ise AK Parti ve MHP'yi bitireceğiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Kürdistan'ı çok seviyorsan Kuzey Irak'a defol. Şimdi bunlar bir şey uyduruyorlar. Erdoğan HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor. Benim böyle bir ifadem olmamıştır. Ama bu partinin başında olarak siz teröristsiniz. Belediyeye gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiziniz. Aynı şeyler olursa kayyum konusunda yargımız aynı kararı alacaktır.

Bu ittifak terör örgütlerini tekrar başımıza musallat etme ittifakıdır. Bu ittifak bir yıkım ittifakıdır. Bu ittifak milletin geleceğine pusu kurma ittifakı, Türkiye'nin geleceğini karartma ittifakıdır. 31 Mart Kandil'le anlaşıp halkın iradesine tünel kazanlara geçit vermeme seçimidir. Bu seçim bir beka seçimidir. 31 Mart Suriye'de oynanan oyunu kalıcı olarak bozma seçimidir.

MALATYA'YA 17 YILDA 20 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK

Son 17 yılda Malatya'ya 20 katrilyon TL'lik yatırım yaptık. Malatya'ya ikinci bir devlet üniversitesini kazandırdık. Önümüzdeki yıl merkezde 2 bin kapasiteli yurt açıyoruz. Malatya Olimpik Yüzme Havuzunun yapımı sürüyor. Millet bahçesi ise Malatya'nın güzelliğine güzellik katacak. Malatya'da çok sayıda ata yadigarı eserin restorasyonunu yaptık, yeniden ayağa kaldırdık. Malatya Kuzey Çevreyolu'nun yapımı sürüyor. Sivas-Malatya Hızlı Tren projemizin etüd proje çalışmaları sürüyor. Malatya Havalimanımızı modernize ettik. Malatyalı çiftçilerimize 17 yılda toplamda 1,3 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bu sabah külliyede 2 bin çiftçimizle bir toplantı yaptık. Kayısı üreticilerimizin zararlarını karşıladık.