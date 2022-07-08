Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shinzo Abe için taziye mesajı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Abe, kentte Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara'daki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vuruldu.

Abe, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Japonya eski Başbakanı Shinzo Abe'nin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'den de taziye mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe’nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum" açıklamasında bulundu.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 8, 2022

Görsel: Anadolu Ajansı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından Abe'nin ölümü sebebiyle büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Oktay mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Japonya Eski Başbakanı Şinzo Abe’nin menfur bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duydum. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, Japon halkının acısını paylaşıyorum."

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TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duydum. Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkıları bulunan Abe'nin ailesine ve Japonya halkına başsağlığı diliyor, bu menfur saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yayınladığı mesajda Abe'nin ailesi ve Japon halkına başsağlığı diledi.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 8, 2022

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Kardeş ülke Japonya’nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo’nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. Abe’ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun. Sn Abe, Cumhurbaşkanımız Sn Erdoğan ile kurduğu sıcak bağ ile Türk-Japon ilişkilerine güçlü katkılarda bulundu. “Türkiye, pek çok Japon için çok güzel bir kelimedir” diyen Abe, ülkemizde samimi bir iz bırakmıştır. Milletimizin hafızasında daima iyilikle hatırlanacaktır.

DIŞİŞLERİ: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK

Dışişleri Bakanlığı da Abe'nin hayatına kaybetmesine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Japonya eski Başbakanı Abe Shinzo’nun, bugün uğradığı menfur silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Abe Shinzo’nun ailesi ile dost Japon halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz."

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.