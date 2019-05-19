Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da 'gençler ve sporcularla iftar' programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Son 17 yılda sadece Türkiye'yi büyütmedik. 82 milyonunu kardeşliği ve muhabbetini de büyüttük. Büyük ve güçlü Türkiye davamıza sedakatle hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Milletimizin üzerine serpilmiş ölü toprağını sizlerden aldığımız heyecanla temizledik.

Kurtuluş mücadelesi sırasıda şehit olan her bir askerimizi minnetle yad ediyorum.

Tarih bilinci olmayan milletlerin geleceği karanlıktır. Bizler ulu bir çınar gibi kökü derinlerede tarihi misarasın büyüttüğü bir milletiz.

Sporcu gençlerden Olimpiyat Madalyası bekliyorum.

Her milletin bir hedefi bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'dir.