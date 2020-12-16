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Haberlerİş-YaşamAnkara-Niğde Otoyolu'nun tamamı açıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu. ABD'nin Türkiye'ye yönelik açıkladığı yaptırımlara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırı" dedi. Erdoğan bunun yanında koronavirüs salgını ortadan kalkana kadar desteklere devam edileceğini açıkladı

Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı açıldı
'Salgın ortadan kalkana kadar desteklerimize devam edeceğiz'
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Yap işlet devret modeliyle ülkemize kazandırdığımız ve bağlantı yollarıyla toplam uzunluğu 330 kilometreyi bulan otoyolun 1. ve 3. kesimlerini eylül başında açmıştık. Bugünkü açılışla yolun tamamını açmış oluyoruz.

-Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi birbirine bağlayan bu proje sayesinde Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz ulaşım mümkün hale gelmiştir. Mevcut güzergahta 4 saati bulan seyahat süresi neredeyse yarı zamanda tamamlanabilecek. Vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1.6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır.

-Akıllı olarak tasarlanmış olması bu yolu diğerlerinden farklı kılan bir diğer özellik. Her bakımdan üstün vasıflara sahip otoyolun yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum

CUMARTESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NUN TAMAMI AÇILACAK

-Biz hem sağlık alanında dev adımlar atıyoruz ve hem de yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İnşallah Cumartesi günü Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kısmının açılışını yapacağız.

-Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren ve işleri aran esnafımıza 3 ay boyunca 5 milyar liralık destek paketini açıkladık.

-Ayrıca kamu arazilerini kullanan turizmciler için 1 milyar liraya varan bir erteleme getirdik.

-Kısa çalışma ödeneğinden doğrudan yatırımlara kadar daha önce başlattığımız destekleri sürdürüyoruz. Elimizde bulunan kaynakları en verimli şekilde kullanarak iş insanlarımızın yanında oluyoruz. Salgının ortadan kalkana kadar desteklerimize devam edeceğiz.

'ÖZEL DESTEK VE TEŞVİKLERİ İHMAL ETMİYORUZ'

-Kısa çalışma ödeneğinden doğrudan yatırımlara kadar daha önce başlattığımız destekleri sürdürüyoruz. Elimizde bulunan kaynakları en verimli şekilde kullanarak iş insanlarımızın yanında oluyoruz. Salgın ortadan kalkana kadar desteklerimize devam edeceğiz.

-Yatırıma, üretime yönelik özel destek ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz. En büyük gücümüz birliğimiz beraberliğimiz. Demokrasimizi ve ekonomimizi daha ileriye taşıyarak 2023 hedeflerimize adım adım ilerleyerek inşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa görevini gerçekleştireceğiz.

-Türkiye büyüdükçe güçlendikçe hedeflerine yaklaştıkça bunlarla bağlantılı olarak istikbal ve egemenlik haklarına sıkı sıkıya bağlı kaldıkça saldırılar artıyor.

'BU KARAR ÜLKEMİZE ALENİ BİR SALDIRIDIR'

-Tek taraflı yaptırımlarla bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar. AB'nin yaptırım tehditleri vardı. Dün de ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir.

-Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırı. Gerekçe Türkiye'nin Rusya'dan s-400 hava sitemleri alması. Türkiye bu yola neden başvurdu? ABD kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor. F-35 uçaklarının bine yakın parçasın Türkiye üretiyor ve ABD'ye veriyor. Senato'da çıkan engellerin yanı sıra bu sistemlerin almak için istediğimiz şartların hiçbirini karşılamayan ABD istediğimizi başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir.

-Asıl amaç ülkemizin savunma sanayinde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden kendilerine bağımlı hale getirmektir. Biz en başından beri muhataplarımızın karşısına s-400 karşısında endişeniz varsa gelin sorunu diplomasi yoluyla çözelim teklifiyle gittik. Amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Biz kendi işimize bakacağız. Savunma sanayimizi bağımsız hale getirmek için dünkünün 2 katıyla çalışacağız. Savunma sanayi firmalarımıza daha çok destek olacağız.

-Bugünkü yaptırım kararıyla her alanda savunma sanayi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız. Türkiye artık bu tür yaptırımlarla kilitlenip kalma noktasını çoktan geçmiştir. Elbet sıkıntılar olacaktır. Her sıkıntı bize beraberinde çözümü için bir kapı da aralayacaktır. Bir kez daha bu şarkı burada bitmez diyoruz. Aselsan ve Roketsan tarafından geliştirilen Hisar A'nın envantere son girişi öncesi son kabul testi yapıldı. Bu zamana kadar gizli yaptırımlar dolaylı müdahalelerle engellemeye çalıştıkları bu işi yerli ürünlerle envantere almaya hazır hale getirdik. Hisar A füzesi hayırlı olsun.

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YORUMLAR

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  • anadolupanteri 11 dakika önce Fetö bombası ellerinde patladı, şimdi alenen saldırıyolar. Allah yardımcımız. Sevinen biz olacağız İnşallah
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