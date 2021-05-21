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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Projenin en öneli kısımlarından biri. Cebeci Tüneli'nin uzunluğu 7.8 km'yi geçiyor. Bu hat üzerinde 6 adet viyadük 2 km'yi aşıyor. 3 Katlı büyük İstanbul tünelinin bağlantısını teşkil edecek bu bağlantı.

Yine bugün yaptığımız açılışla Kınalı mevkiinden başlayıp Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar olan tüm bölümleri tamamlamış bulunuyoruz.

Yeni eklediğimiz kesimi en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız. Bu yol insani ve ticari araç trafiği bakımından hayati öneme sahip.

İstanbul'a açtığımız bu nefes borusunun anlamını en iyisini bu şehirde yaşayanlar bilir.

Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu, üretim ve ticaret kapasitesi turizm kapasitesi bakımından en başta gelen Marmara bölgesini çepeçevre kuşatmış olacağız.

Kanal İstanbul'da tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin, iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır.

Tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu vakitten 1 milyar 650 milyon akaryakıttan 830 milyon yıllık 2.6 milyar liraya yakın maddi katkısı 350 bin ton karbon emisyon katkısı olacak.

YARGI REFORM PAKETİNİN DÖRDÜNCÜSÜNÜ MECLİSE SUNACAĞIZ

Yargı reform paketinin dördüncüsünü Meclis'e sunacağız

Yeni ve sivil anayasasına da Cumhur İttifakı ile çalışmaya başlattığımız birlikte tüm siyasi partilere bu hazırlığı sunacak STK'larla birlikte milletimizle paylaşacak yeni sivil anayasamıza inşallah kavuşacağız.

Bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden rahatsız oldular ama biz kararlılıkla bu yola devam edeceğiz. Kendileri dışarıda, yıllarca kullandıkları figüranlar içerde. Yeni Türkiye'nin önünü kesmek için bize sürekli çelme taktılar.

İNŞA EDECEK DAHA ÇOK ESERİMİZ VAR

Yapacağımız daha çok iş var. Ulaşımda, enerjide, dış politikada attığımız, atacağımız adımlar var.

Hamdolsun ne yaparlarsa yapsınlar başaramadılar, başaramayacaklar. İşte bugün burada yine bir yatırımın bir eserin açılışındayız. Durmak yok yola kararlılıkla devam. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetlerimiz var. İnşa edecek daha çok eserimiz var. 2053 vizyonumuz için kat etmemiz gereken daha çok mesafe var.