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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Afrika'nın kalplerimizdeki müstesna yerini her vesile ile dile getiriyorum.

-Afrika'da kapısını çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz. Afrika halklarının da ülkemize ve milletimize aynı samimiyetle yaklaştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz adım attıkça Afrikalı siyasetçiler buna karşılık veriyor.

-Angola, Togo ve Nijerya'da çok verimli temaslarda bulunduk. Her üç ülkede birebir ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik.

-Ortak çabalarımız pek çok alanda meyvelerini vermeye başladı. Türkiye-Afrika ilişkileri eşit ortaklık ve kazan-kazan temelinde çok boyutlu bir şekilde günden güne güçleniyor. Türk yatırımcıların kıtayla ilgisi artarken, Afrikalı dostlarımız Türkiye'nin sağlık, turizm, alt yapı ve üretim alanındaki imkanlarını keşfediyor. Afrikalı kardeşlerimiz hastalıklarına şifasını Türkiye'deki hastanelerde arıyor.

'70 MİLYAR DOLARLIK PROJE ÜSTLENDİLER'

-Bugün Afrika'dan havalimanlarından, limanlara, kamu binalarından , yollara tünellere kadar bir çok yatırımın altında Türk müteahhitlerinin imzası var. Türk firmaları kıta genelinde toplam değeri 70 milyar doları aşan 1150'den fazla projeyi üstlendiler.

-Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşmış durumda. Bölge ile toplam ticaret 2003 yılında 5.4 milyar dolar seviyesinden 2020 sonunda 25.3 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz bu hacmi 50 ve sonrasında 75 milyar dolara taşımaktır.

-Koronavirüs gerçeğinin bir müddet daha küresel gündemi belirleyeceği anlaşılıyor. Son 2 yıllık sürece baktığımızda batılı ülkeler başta olmak üzere ekonomik bakımdan gelişmiş devletlerin salgın sürecini adalete ve hakkaniyete uygun yönetemediklerini görüyoruz. Böylesi bir sağlık sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla mücadelelerinde hiçbir katkı alamamışlardır. Yükselen gümrük duvarları ve korumacı tedbirler en çok Afrika ekonomilerine zarar vermiştir.

'44 AFRİKA ÜLKESİ YER ALIYOR'

-Tıbbi teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletlerin arasında 44 Afrika ülkesi de yer alıyor.

-İnşallah onay aşamalarından sonra TURKOVAK aşımızın kullanıma girmesiyle aşı meselesinde de örnek bir tutum sergileyeceğiz. Yaşadığımız acılar ortadayken aşı meselesine tamamen maddi çıkar ve kar eksenli yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz. Kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız.

-Başbakanlık dönemimle birlikte 30 Afrika ülkesine toplam 50 ziyaret gerçekleştirdim. Somali'yi 2011 yılında eşimle birlikte ziyaret eden ilk lider oldum. THY'nin kısa sürede kıtada salgın öncesi uçuş sayısını yakalayacağına hatta geçeceğine inanıyorum.

'STA MÜZAKERELERİ SÜRÜYOR'

-Serbest ticaret anlaşmalarının ikili ticaretimizin kolaylaştıracağı rolü hepimiz biliyoruz. Bugün yürürlükte olan 22 anlaşmadan 4'ünü Afrika ülkeleriyle yaptık. Ayrıca 4 farklı Afrika ülkesiyle serbest ticaret anlaşması müzakerelerimiz sürüyor. Bir dizi Afrika ülkesiyle müzakerelerimiz başlatmayı planlıyoruz. Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşmasının yürürlüğe girme ve uygulama süreçlerini yakından takip ediyoruz