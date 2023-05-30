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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon olan Galatasaray'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23. kez şampiyon olan Galatasaray'ı sosyal medya hesabı Twitter'den kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon olan Galatasaray'a tebrik mesajı
HABERTURK.COM

Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.

İşte diğer siyasi isimlerden kutlama mesajları...

Fuat Oktay (Cumhurbaşkanı Yardımcısı): Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını gönülden kutluyorum. Avrupa’da mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

Mustafa Şentop (TBMM Başkanı): Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü yenerek sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ı ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

İbrahim Kalın (Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü): Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı ve Galatasaray camiasını gönülden kutluyorum.

Ömer Çelik (AK Parti Sözcüsü): Tebrikler Galatasaray. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu olan Galatasaray takımını ve taraftarlarını tebrik ediyoruz...

Numan Kurtulmuş (AK Parti Grup Başkanvekili): Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ediyorum

Muharrem Kasapoğlu (Gençlik ve Spor Bakanı): "Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve bütün Galatasaray camiasını kutluyorum."

Mehmet Nuri Ersoy (Kültür ve Turizm Bakanı): Tebrikler. Galatasaray'ı Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu olan Galatasaray camiasını ve taraftarını yürekten kutluyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı): Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum.


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