Erdoğan'dan İdlib saldırısına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi yaptığı açıklamada İdlib'deki hain saldırıya dikkat çekerek, "Bu hain saldırıya karşılık verildi. Vuruşlarımız devam ediyor" dedi.

İşte o açıklama: "Türkiye daha önceki saldırılar gibi bu saldırıların da cevabını misliyle vermiş durumda. Çok farklı şekilde gerek Fırtına obüsleriyle, gerek F16'larla belirlenen noktalar vuruluyor. Yürüttüğümüz operasyonları sürdürmekte kararlıyız. Bu tarz alçak saldırılarla kararlılığımızı sınayanlar büyük hata yaptıklarını anlayacaklardır.

Ukrayna ile 2011'de tesis ettirdiğimiz toplantılarımızı devam ettirdik. Ukrayna Devlet Başkanı göreve başlamasının ardından Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmiştik. İlgili bakanlarımız ve kurum başkanlarımızla birlikte milletvekillerimiz bulunuyor. Ziyaretim kapsamında baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacağız. Güncel meseleler arasında fikir teatisinde bulunacağız. Ukrayna ile ilişkilerimiz ticaret, sanayi, turizm gibi alanlarda gelişme kaydediyor."

Ülkemiz karşılaştığı onca badireye rağmen ihracatçılarımızın gayretiyle destan yazmaya devam ediyor. Ukrayna ile ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda serbest ticaret anlaşması imzalar istiyoruz.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz, tanımayacağız. AGİT önemli göreve sahiptir. Misyonun başkanlığı Türk büyükelçiler tarafından yönetiliyor. Kırım Türklerinin durumunu ve sıkıntılarını yakından takip ediyoruz. Kırım liderliği ve Ukrayna makamlarıyla bunu ele alıyoruz.

Şu anda harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta sürekli operasyonun hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre 30-35 civarında karşı taraftan Suriyeli etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Noktayı koymak yok. Rus yetkili makamlara da 'Muhatabımız siz değil, tamamen rejimdir. Önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz'."