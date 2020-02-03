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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit oldu, 1'i ağır 9 asker de yaralandı. Yapılan açıklamada, çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askerlere, önceden koordine edilmesine rağmen topçu atışı yapıldığı vurgulandı.

SİYASİLERDEN TEPKİ YAĞIYOR

Kalleş saldırının ardından ise siyasiler olaya ilişkin ilk tepkilerini sosyal medya hesaplarından verdi. İşte hain saldırıya karşı peş peşe gelen açıklamalar...

Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL:

"İdlib'de meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KALIN:

"Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin ALTUN:

"Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!"