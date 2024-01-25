Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, ikili ilişkiler ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu haklı davanın insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini dile getirdi

Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 16:02 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:21 facebook

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