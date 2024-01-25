Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, ikili ilişkiler ve küresel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu haklı davanın insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve İsrail'in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini dile getirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda mazlum Filistin halkına yönelik işlenen soykırım suçunun cezalandırılması için İsrail aleyhine açtığı davadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Dava sürecinin değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’nin bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve insanlık suçu işleyen İsrail’in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini belirtti."