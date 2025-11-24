Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'daki temaslarının ardından yurda döndü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "G20 Liderler Zirvesi" için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak yurda döndü
Giriş: 24.11.2025 - 02:29 Güncelleme: 24.11.2025 - 02:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TUR" uçağı, 01.40'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de yurda geldi.
Fotoğraf: AA, temsilidir.
