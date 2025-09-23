Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail saldırganlığının sadece Filistinlileri değil, bölgesel ve küresel barışı da hedef aldığını, uluslararası toplumun Gazze’ye insani yardımların kesintisiz erişimi için İsrail’e yönelik baskısını artırması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye’nin gayretlerini artırdığını, acil ateşkes ve kalıcı barış için çabaların yoğunlaştırılmasının önemli olduğunu belirtti.