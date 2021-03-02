Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron telefonda görüştü

AA

Görüşmede ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular da ele alınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığını dile getirdi. Erdoğan, "İki güçlü NATO müttefiki olarak Avrupa'dan Kafkaslara, Orta Doğu ve Afrika'ya uzanan geniş coğrafyada güvenlik, istikrar ve barış çabalarına önemli katkılar sağlayabiliriz. Başta terörle mücadele olmak üzere Fransa ile birçok hususta dayanışma ile hareket etme arzusundayız." diye konuştu.

Fransa’nın koronavirüsle mücadelesini yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, salgında hayatını kaybeden Fransa vatandaşları için baş sağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Ankara Anlaşması'nın 100'üncü yılı olduğuna değinerek, Türkiye-Fransa ilişkilerinde liderler arasında tesis edilen diyalogun her zaman büyük rolü olduğunu ifade etti.

"İKİ ÜLKE İŞ BİRLİĞİ CİDDİ POTANSİYELE SAHİP"

Erdoğan, Telegram'dan yayımladığı mesajda, "Türkiye olarak aşılama çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürürken, kontrollü normalleşme adımlarını da atmaya başladığımızı Sayın Macron’a anlattım. Birinci Fransuva ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından mektup teatisiyle temelleri atılan bu dostluk ilişkisinin pek çok badireden başarıyla geçtiğinin altını çizdiğim görüşmede, Türkiye-Fransa iş birliğinin çok ciddi bir potansiyeli olduğuna inandığımızı dile getirdim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital medya paylaşımlarının yapıldığı resmi Twitter hesabında, Erdoğan'ın Macron ile görüşmesinden kareler paylaşılırken; fotoğraflarda Erdoğan'ın arkasında Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Abdulhamid portreleri olması dikkat çekti.