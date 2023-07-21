Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını görüştü
Tüm donyada gözler tahıl anlaşmasındaki gelişmelere çevrilirken konuyla ilgili bir kritik görüşme daha gerçekleştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy'nin talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede liderler, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.