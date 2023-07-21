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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını görüştü

        Tüm donyada gözler tahıl anlaşmasındaki gelişmelere çevrilirken konuyla ilgili bir kritik görüşme daha gerçekleştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını görüştü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 21:03
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

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        Rusya'dan Ukrayna'ya tahıl koridoru suçlaması

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy'nin talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede liderler, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #haberler
        #Zelensky
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