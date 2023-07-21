Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını görüştü Tüm donyada gözler tahıl anlaşmasındaki gelişmelere çevrilirken konuyla ilgili bir kritik görüşme daha gerçekleştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını görüştü

Anadolu Ajansı Giriş: 21.07.2023 - 21:03 Güncelleme: 21.07.2023 - 21:15 facebook

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