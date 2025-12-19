Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yeşilay'ın Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'nde "Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller" vizyonuyla 2026'nın "Bağımsızlık Yılı" hedefine toplumca omuz verilmesini isteyerek, bağımlılıkla mücadelenin bir vatan savunması olduğunu vurguladı

        Giriş: 19.12.2025 - 19:55 Güncelleme: 19.12.2025 - 19:55
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Yeşilay’ın ev sahipliğinde düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi’ne ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı. “Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller” anlayışıyla 2026’nın “Bağımsızlık Yılı” olarak ilan edilmesine atıfta bulunan Emine Erdoğan, bu hedefe ülkece omuz verilmesi gerektiğini belirtti.

        Yeşilay’ın 105 yıllık mücadelesine dikkat çeken Erdoğan, kurumun 120 şube, 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve 158 bin gönüllüyle vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek, “Onlara yeniden ayağa kalkma gücü ve hayatlarında temiz bir sayfa açma cesareti veriyor” dedi.

        Bağımlılıklarla mücadelenin bireysel bir mesele olmanın ötesinde “bir vatan savunması” olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, “Büyük küçük demeden, bir kötü alışkanlığı diğerine tercih etmeden, toplumca tüm bağımlılıklardan kurtulmak için birlik olmalıyız” çağrısında bulundu.

        Yeni yıl için temennilerini de paylaşan Erdoğan, ortak bilincin güçlendiği ve sağlıklı yarınların filizlendiği bir yıl diledi; programa emeği geçenleri tebrik etti.

