Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’dan Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserlerinden “Elbet bir gün buluşacağız” şarkısıyla “evde kal” mesajı geldi...

"ŞİMDİ HEP BİRLİKTE EVDE KALACAĞIZ"

Emine Erdoğan, fonda “Elbet bir gün buluşacağız” şarkısının yer aldığı videoda “Şimdi hep birlikte evde kalacağız” mesajını verdi.

Erdoğan, videoda şu ifadelere yer verdi:

“Belki bir deniz kenarında, belki büyüklerimizin sıcak yuvasında, belki de özlediğimiz en güzel sokaklarda yeniden el ele tutuşacağız.Sevdiklerimize duyduğumuz hasret bitecek. Sokaklarımız umutla şenlenecek. Mutlu günler bir müjde gibi geri dönecek Ama şimdi hep birlikte evde kalacağız.

Elbet bir gün buluşacağız.”