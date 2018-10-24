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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ABD basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama ABD medyasında geniş yer buldu

24.10.2018 - 00:00 | Güncelleme:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama, ABD basınında geniş yer buldu.

AA'nın haberine göre, Kaşıkçı'nın yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi ana sayfasında Erdoğan'ın konuşmasına geniş bölüm ayırarak, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin planlı olduğunu söyledi ve Suudi şüphelilerin iadesini istedi" başlığını kullandı.

Haberde, "Erdoğan'ın konuşması, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir arbede sonucu öldüğü açıklamasını yalanladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaşıkçı olayını ilk günden bu yana yakından takip eden New York Times gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını, "Erdoğan, Suudilerin Kaşıkçı'nın Türkiye'de öldürülmesini planladığını söyledi." başlığıyla verdi.

 

Erdoğan'ın yeni birtakım detaylar sunduğuna ve daha önce medyaya sızan iddiaları onayladığına işaret edilen haberde, "Erdoğan'ın bu davanın peşini bırakmaya niyeti olmadığını gösteren bu konuşma, uluslararası bir coşku uyandırdı." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında belirli ifadelerini flaş veren Associated Press (AP) haber ajansı da konuşmanın videosunu ve geniş bir özetini servis etti.

CNN yayın kuruluşu da Erdoğan'ın konuşması sırasında sitesinde anlık güncellemeler verdi.

Amerikalı basın kuruluşları genel olarak, Erdoğan ve Türkiye'nin Kaşıkçı olayını ele alma şeklinin ve "Suudi Arabistan'ı köşeye sıkıştırma politikasının" başarıya ulaştığını yazdı.

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