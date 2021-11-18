Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirterek, gerek ikili, gerek bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edildiği takdirde görüş ayrılıklarının da asgariye inebileceğini ifade etti.

İsrail basınının aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrailli çift serbest bırakılmasının ardından gerçekleşen görüşmenin olumlu havada geçtiği ifade edildi.

Herzog, Türkiye'de tutuklanan İsrail uyruklu çiftin serbest bırakılmasındaki yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile ilişkilere verdiği önemi vurguladı.