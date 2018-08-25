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Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı ise ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için hazırlanan kentsel dönüşüm çalışmalarına yöre halkının da sıcak baktığını söyledi. Projeyi heyecanla beklediklerini belirten Sarı, "Gelen uzmanlar bizleri ve Ayder Yaylası'nda yaşayan işletme sahiplerini dinlediler. Burada bizim beklentilerimizi heyete anlattık, onlar da bunları not aldılar. TOKİ, Ayder´i yenileme ve koruma projesi yapıyor” dedi.