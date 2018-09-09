Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japon prensesle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Mabeyn Köşkü'ne geldi.
Erdoğan'ın ardından bu sabah İstanbul'a gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan ve Mikasa'nın görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.
Alınan bilgiye göre, Japonya İmparatorluk Hanedanı mensubu Prenses Akiko Mikasa, bu sabah İstanbul'a geldi.
"Prens Mikasa Vakfı"nın Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek etkinliklerine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Prenses Akiko, Ankara'daki programına Pazartesi sabah Anıtkabir'de başlayacak.
Japonya Prensesi Akiko, Türk Japon Vakfı'nı ziyaretinin ardından, Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret edecek.
Prenses Akiko, 2014 yılında da Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.
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