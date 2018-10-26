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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı ile görüştü!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması yönündeki ifadeleri "açık bir demagoji" olarak değerlendirdiğini belirterek, silah satışının gazetecinin öldürülmesiyle ilişkisinin olmadığını söyledi

26.10.2018 - 18:55 | Güncelleme: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Trudeau'nun cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve faillerin cezalandırılmasının önemini vurguladıkları görüşmede, ikili ilişkilere de değinildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması yönündeki ifadeleri "açık bir demagoji" olarak değerlendirdiğini belirterek, silah satışının gazetecinin öldürülmesiyle ilişkisinin olmadığını söyledi.

Macron, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da katıldığı bir toplantıda, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile silah satışı arasında bir ilişkinin olmadığını ifade eden Macron, "Yemen savaşını anlıyorum ancak bu durumun Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bir alakası yok" değerlendirmesinde bulundu.

Macron ayrıca, en son Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl başta olmak üzere birçok ülkeden yapılan Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması yönündeki ifadeleri "açık bir demagoji" olarak nitelendirdi.

MACRON'UN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Önceki gün Macron'un Kral Selman bin Abdülaziz ile gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "işlenen cinayet nedeniyle çok derin öfke duyduğu" aktarılmıştı.

Ayrıca Macron'un, Kral Selman'a ülkesi için ifade, basın ve kamu hürriyetinin önemini dile getirdiği kaydedilerek, "Fransa, ortakları ile suçlular hakkında uluslararası yaptırımları yürürlüğe koymakta tereddüt etmeyecektir." ifadesini kullandığı duyurulmuştu.

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