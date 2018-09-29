Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'deki temaslarının ardından Köln'e geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yapacağı Köln'deki Diyanet İşleri Merkez Camii'nin çevresinde Avrupalı Türkler ellerinde Türk bayrakları, boyunlarında Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı atkılarıyla toplanmaya başladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI BEKLENİYOR
AA'nın haberine göre açılışa sınırlı sayıda davetlinin alınacak olmasına rağmen caminin etrafındaki sokaklarda binlerce kişinin toplandığı görüldü. Köln’ün sembolleri arasına giren caminin açılışı için Alman polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi. Güvenlik nedeniyle sınırlı sayıda davetli ve gazetecinin alınacağı açılışta Erdoğan’ın konuşma yapması bekleniyor.
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