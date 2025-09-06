Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da depremzede aileyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da depremzede Ahmet Zengin ve ailesini yeni evinde ziyaret etti
Giriş: 06.09.2025 - 19:49 Güncelleme: 06.09.2025 - 19:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da depremzede Ahmet Zengin ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.
TALEPLERİ DİNLEDİ
Ziyarette aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, yeni konutlarının hayırlı olmasını diledi ve aileyle sohbet ederek taleplerini dinledi. Ayrıca deprem bölgesindeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğüne dair dayanışma mesajı verdi.
