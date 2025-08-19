Habertürk
Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mark Rutte ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mark Rutte ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 21:23 Güncelleme: 19.08.2025 - 21:23
        NATO Genel Sekreteri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü.

        İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu:

        "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı.

        Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanımız ve NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz’in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO’nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye’nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldılar.

        Cumhurbaşkanımız ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundular."

