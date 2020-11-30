Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasakları açıklayacak

Türkiye'nin gözü kulağı bugünkü kabine toplantısına çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu bugün toplandı. Peki büyük bir merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'da Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısı başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19:00'da açıklama yapması bekleniyor.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİR KARARLARI OLACAK MI?

Corona virüsü ile ilgili önlemlerin tartışılacağı toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların son verilerini paylaşacak. Kış aylarının gelmesiyle birlikte grip vakalarının artacağı ve belirli yaş grubu için sokağa çıkma yasağının tekrardan gündeme gelebileceği iddia ediliyor.

Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Toplantıda dünyadaki aşı araştırmaları ve yerli aşı çalışmalarındaki son durum da ele alınacak.