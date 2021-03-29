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Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? - Kısıtlamalar (yasaklar) geri gelecek mi?

Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren kabine toplantısı başladı. Genellikle 15 günde 1 gerçekleştirilen toplantı spnrası, koronavirüs önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, oldukça önemli açıklamalar yapacak. Peki merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? - Kısıtlamalar (yasaklar) geri gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman açıklama yapacağı ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Koronavirüs önlemlerinda bir takım esnetilmeler bekleyen milyonlarca vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak sorusunun cevabını arıyor...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 29 Mart Pazartesi Beştepe Külliyesi'nde kabine toplantısı yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Mart Pazartesi günü saat 21:00'de açıklama yapması bekleniyor.

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