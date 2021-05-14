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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü
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AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için çabaladıklarını, Nijerya'nın da bu haklı davada Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığını ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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