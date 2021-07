HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınından etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangından etkilenen hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceklerini söyledi. Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl terör örgütü yöneticilerinin ormanları yakma talimatı vermesinin ardından bu yangınların bir kısmını da benzer talimatla başlatılmış ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"ŞAHİN AKDEMİR KARDEŞİMİZİ KAYBETMEMİZ EN BÜYÜK ÜZÜNTÜMÜZ"

Helikopterle yukarıdan bütün alanı gezme imkanım, fırsatım oldu. Burada özellikle bir kez daha Rabbimden ülkemizi, milletimizi her türlü kazadan, beladan, afetten, musibetten muhafaza etmesini niyaz ediyorum. Şu ana kadar çeşitli kamu kurumları, oteller, evler hasar görmüştür. Tehlike halindeki kimi mahallerden insanlarımız tahliye edilip, güvenli yerlere nakledilmiştir. Yangınlara müdahale için 80 arasöz, 35 tanker, 176 hizmet aracı, 31 iş makinası, 1400 personel görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığımız da vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın 2'si dışında hepsi hastanelerden taburcu edilmiştir. Ayrıca barınma, gıda, temizlik malzemesi için her türlü tedbirleri alınmıştır. En büyük üzüntümüz yangında Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmiş olmamız en büyük üzüntümüzdür. Bu kardeşimiz Marmaris'teki yangını söndürmek için çalışan ormancılarımıza yardım ederken geride gözü yaşlı bir kız evlat ve sevenlerini bırakmıştır. Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum.

"ZARAR GÖREN VATANDAŞLARIMIZIN MAĞDURİYETİNE MEYDAN VERMEYİZ"

Yangın söndürme ve soğutma faaliyetlerini müteakip zarar tespiti yapılmıştır. Konut, ahır, ticari alanlarla ilgili gereken adımlar atılmaya hemen başlanacaktır. Marmaris'te yangının birine çocukların yol açtığı bilinmekle birlikte diğer yangınla ilgili araştırmalar sürüyor. Milas'taki yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştır. Geçtiğimiz yıl terör örgütü yöneticilerinin ormanları yakma talimatı vermesinin ardından bu yangınların bir kısmını da benzer talimatla başlatılmış ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Ormanlarımızı yakanları bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur. Sosyal medya ve dedikodularla akıl almaz çarpıtmalar, yalanlar ortaya çıkmıştır. Türkiye bölgesinin en güçlü orman yangınlarıyla mücadelede sağlıklı bir altyapıya sahip ülkesidir. Bu siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir. Canlarını tehlikeye atarak yangınlarla mücadele eden orman, itfaiye, sağlık personeline, zerre kadar saygısı olmayan bu zihniyeti yok farz ediyor, ademe mahkum ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Can kaybı haricinde her kaybı telafi edecek güce sahibiz. Birliğe, beraberliğe, dayanışma gibi en çok ihtiyacımız olan bu dönemde tüm vatandaşlarımızı bir binanın tuğlaları gibi sıkı sıkı kenetlenmeye davet ediyorum. Yanan alanlarda fidan dikimine inşallah ilk yağmurlarla birlikte başlanacaktır. Zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetine meydan verilmeyecektir.

"İLK YAĞMURLARLA BİRLİKTE YANAN ALANLARDA FİDAN DİKİMİNE BAŞLARIZ"

Şehitler veren bir kurum olan orman teşkilatımızın kahramanlarına saygı duymayanlar her mecrada hak ettikleri değeri alacaktır. 2 şehidimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Bugün sabah itibariyle orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettik. Antalya, Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen mahalleler, Mersin, Aydıncık, Silifke, Osmaniye merkez, Kadirli, Muğla, Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ilçelerinde, Adana, Aladağ, İmamoğlu, Karahisarlı, Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmiştir. Tarım hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak. Yanan ve hasar gören evlere 50 bin liraya kadar eşya yardımı yapılacak. Ev kiralayanlara kira yardımı yapılacak. Vergiler ertelenecek, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri ertelenecek, esnaf kredileri ertelenecek, tarım ziraat borçları ertelenecek, faizsiz esnaf kredisi, KOSKEB desteği verilecek, 1 ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. Kırsal mahallelerdeki ve afet bölgesindeki evler 1 yıl içinde tamamlanacak. Ortaya çıkan acil ihtiyaçları karşılamak için şu an itibariyle 50 milyon TL ödeme gönderilmiştir. Yanan alanlara fidan dikimine ilk yağmurların ardından başlıyoruz. İktidar olduğumuz süre içerisinde yaklaşık 5 milyon ağaç dikmiş bir iktidarız. 19 yılda ağaçlarla şu anda başımıza gelen sıkıntıları inşallah en kısa zamanda telafi edecek güce sahibiz. Orman alanımızı 23 milyon hektara çıkarmıştık. Yanan yerlerin yenilenmesi, diğer kampanyalarımızla bu alanı daha da arttıracağız. Yangın felaketi ile mücadele eden tüm şehitlerimize, orada yatan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te bir başka yangın bölgesine giderek burada vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşmasında şunları ifade etti:

"1 AY İÇERİSİNDE YENİ EVLERİN YAPIMINA BAŞLIYORUZ"

Antalya, Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen mahalleler, Mersin, Aydıncık, Silifke, Osmaniye merkez, Kadirli, Muğla, Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ilçelerinde, Adana, Aladağ, İmamoğlu, Karahisarlı, Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahalleler genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmiştir. Yanan ve hasar gören evlere 50 bin liraya kadar eşya yardımı ve ihtiyaç duyanlara kira yardımı yapılacaktır. Vergi ertelemeleri, SGK ertelemeleri, esnaf kredi ertelemeleri, tarım kredi ve Ziraat Bankası borçları ertelenmesi sağlanacaktır. Yeniden inşa edilecek evlerin yapımına 1 ay içinde inşallah başlıyoruz. Hedefimiz 1 yıla kadar yöresel mimariye uygun şekilde evleri teslim etmektir. Yangın bölgelerine 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Rabbimden milletimizi ve ülkemizi her türlü kazadan, beladan, musibetten korumasını niyaz ediyorum. Yangın tehdidi altındaki mahallelerimiz boşaltılarak güvenli yerlere nakledildi. Diğer illerimizden ve Azerbaycan'dan gelen ekipler yangın bölgelerinde görev yapıyor.

"RUSYA VE UKRAYNA'DAN GELENLERLE UÇAK SAYIMIZ 16'YI BULDU"

Muğla'daki yangınlar için ihtiyaç duyulan tüm araç gereç, personel görevlendirilmiştir. Uçak sayısını çeşitli ülkelerden aldığımız destekle epeyce arttırdık. Rusya, Ukrayna'dan gelenlerle birlikte yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu. Bu uçaklar işimizi daha da kolaylaştırdı. 45 helikopterimiz noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor. 9 İHA ile etkin bir şekilde sahadayız. Gerektiğinde diğer kurumlarımız da tüm imkanlarıyla müdahalede görev almaktadır. Antalya'da vefat eden 2 ormancımıza, vatandaşlarımıza, Şahinimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yanan her karış toprağı daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacağız. 19 yılda 5 milyon 400 bin ağaç diktik. Şimdi bunun kat be kat fazlasını dikmek suretiyle inşallah ülkemizi ormanlar ülkesi haline getireceğiz. Vatandaşlarımızın her birinin zararlarını tazmin edeceğiz. Zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Hayvanları telef olan vatandaşlarımızın zararını gidereceğiz. Valilerimiz çalışmalarını sürdürüyor ve bu telefatı bizler gidereceğiz. Bu ülke, bu millet bu zararların altından kalkar. Türkiye Cumhuriyeti devleti güce ve imkana sahiptir.

"DEVLETİN RESMİ KURUMU DIŞINDAKİ AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMEYİN"

Uçaklar meselesi başta olmak üzere yangın üzerinden kirli siyaset yapmak isteyenlere lütfen itibar etmeyiniz. Devletin resmi kurumları dışındaki açıklamalar sizin canınızı sıkmasın, kafanızı karıştırmasın. Sizler gibi bizim de zihnimizde terör örgütünün, özellikle bu işin arkasında olup olmadığı sorusu vardır. Örgüt geçtiğimiz yıl açıkça ormanlarımızı yakacağını ilan etmişti. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcudur. Böyle bir irtibat tespit edersek ki, şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin tespit edip, gereğini yapacağız. Giden canlarını yerine getirmeyiz ama bu yangının izlerini kısa zamanda sileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Vatandaşlarımızı fidan dikme seferberliğimize destek vermeye davet ediyorum. İnşallah bu meselenin de üstesinden geleceğiz meydanı provokatörlere bırakmadan. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.