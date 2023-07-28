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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te cemevini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Pendik'te cemevini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10. gününde Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nde, Alevi Dedeleri iftarda buluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 23:30
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan dedelerle buluştu
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem ayının 10. gününde Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi'nde, Alevi Dedeleri iftarda buluştu.

        Ziyaretle ilgili AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Veli Arslan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın teşrifleri ile, Muharrem ayımızın 10. gününde, İnsanların ve toplumun gönlünde sevgi, hoşgörü ve paylaşım tohumlarını yeşertmiş, aşkın ve hakikatin ışığı olan çerağı uyandırmış. Pirimiz ecdadımız Ali Baba Sultan Cemevi´nde canlarımız ile buluştuk. Hazreti Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehitlerinin ruhu şâd olsun" dedi.

        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Pendik Cemevi
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