Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır temasları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü. Erdoğan, ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

Ajanslar Giriş: 13.10.2025 - 15:45 Güncelleme: 13.10.2025 - 16:25 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL