        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır temasları | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır temasları

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü. Erdoğan, ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

        Giriş: 13.10.2025 - 15:45 Güncelleme: 13.10.2025 - 16:25
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır temasları
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Şarm El Şeyh şehrinde düzenlenen Barış Zirvesi kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'da temaslarına başladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm Eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

        MACRON İLE BİR ARAYA GELDİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

        Zirvenin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

        Erdoğan, Şarm eş-Şeyh temasları kapsamında BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü.

