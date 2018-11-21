SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Ahlat
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tavsiye ediyorum' demişti! Ziyaretçi akını var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağustos ayında yaptığı konuşmasında, 'Tavsiye ediyorum gidin' dediği Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'na ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Bitlis'in Ahlat ilçesindeki mezarlık dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olarak biliniyor

21.11.2018 - 09:45 | Güncelleme: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaretçi akınına uğruyor. 

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da bilinen ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, yılın her mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaretine uğruyor. 210 dönümlük alan üzerinde kurulu bulunan ve boyları 4,5 metreye kadar varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri bir sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını bünyesinde barındıran tarihi mezarlık, çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Özellikle ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ve “Tavsiye ediyorum, Ahlat’a muhakkak gidin” çağrısının ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra gezgin ve fotoğraf sanatçılarının da uğrak mekanı olan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı büyük ilgi görüyor. Mezarlığı ziyaret eden fotoğraf sanatçıları, sosyal medya üzerinden çektikleri fotoğrafları paylaşarak ilçenin tanıtımına da katkı sağlıyor. 

İstanbul’dan gelerek Ahlat Selçuklu Mezarlığını fotoğraflayan fotoğraf sanatçısı Abdullah Tezer, “Türkiye’nin çeşitli şehirlerini gezip fotoğraflıyorum. Ahlat’ı ve Selçuklu Mezarlığını çok merak ediyordum. Nasip oldu, Ahlat’a da geldim. Gerçekten bin yıl öncesinden buraya kadar taşınmış olması ve mezarlığın bu kadar büyük olması, tarihi dokunun korunması, mezar taşlarındaki ince işçilik beni çok etkiledi. Günümüze kadar korunmuş olmasından ziyade bundan sonra da korunması ve ileriki nesillere taşınmasını temenni ediyorum. Herkesin de gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • sefaozturk 49 dakika önce
    2016 da gittim, gördüm. Harika bir yer, tek acı veren olay mezar taşlarını okuyamamak.
Kalan karakter : 300
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X