SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye için aradığı Say'a ne dedi
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye görüşmesinde Say'a ne dedi?

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, annesinin ölümünün ardından müzisyen Fazıl Say'ı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Say'a neler söylediğini köşesine taşıdı. Say ile görüşen Özkök, Say'ın, "Çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti" ifadelerine yer verdi

01.09.2018 - 15:20 | Güncelleme: Genel

Ünlü müzisyen Fazıl Say'ın annesi yazar Ayşe Gürgün Say, geçen hafta Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye için Fazıl Say'ı aradığını ve bir vatandaş olarak ne dediğini merak ettiği için kendisinin de Say'ı arayıp görüşmenin detaylarını sorduğunu köşesine taşıdı. Özkök, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Say arasında geçen konuşmaya köşesinde şöyle yer verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, o gün Fazıl Say'a ne dedi?

SADECE gazeteci olarak değil, vatandaş olarak da o konuşmayı çok merak ettim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, annesinin ölümü dolayısıyla Fazıl Say’ı arayıp başsağlığı dilemesi bence çok önemliydi. Ama daha önemlisi aradığında sesi nasıldı, ne dedi, bunu merak ediyordum.

Dün bunu Fazıl Say’la konuşmak istedim. Japonya’da turnedeymiş. Size de havayı tam aktarabilmek için Fazıl Say’la yaptığım konuşmayı aynen aktarıyorum.

- İlk sorum şu oldu:
“Cumhurbaşkanı’nın sesi nasıldı?”
Cevabı aynen şu oldu:
“Çok samimi, çok sahiplenici, çok gerçekti...”

- İkinci sorum şuydu:
“Seni ne zaman aradı?”

“Cumartesi cenazeden birkaç saat sonra.”
“Telefonda ne söyledi?”
“Taziyelerini çok samimi, sıcak bir tonda, çok gerçek bir şekilde iletti.”
“Sen ne cevap verdin?”
“Ben de teşekkür ettim bu güzel davranışa, ‘Beni düşündüğünüz için teşekkür ederim’ dedim.”

Fazıl Say’ın Cumhurbaşkanı ile konuşması böyle... Ama bundan sonrası da var. Onu da Fazıl’ın ağzından aktarıyorum: “Annemin ölümünden sonra beni ilk arayan sağ olsun Murat Karahan oldu. Dünyaca ünlü müthiş bir tenor ve opera genel müdürü. Bana Kültür Bakanı’nın da aramak istediğini söyledi.
“Aradı mı?”
“Evet Mehmet Ersoy Bey de aradı. Uzun uzun konuştuk. Randevulaştık.”

Bu telefon konuşması ne anlama geliyor biliyor musunuz?
Şöyle anlatayım.
Seçimden bir hafta önce Kültür Bakanlığı Fazıl’ın Açıkhava’daki konserini iptal etmişti.
Bakın yeni Kültür Bakanı ne yaptı...

“Hükümetten başka arayan oldu mu?”
“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aradı. Onunla da bir gün görüşmeye karar verdik. Elçilerle ilgili yazdığım yazıya teşekkür etti.”
Bu konuşmanın anlamı ne? Bir yıl öncesine kadar dış ülkelerdeki temsilciliklerimiz Fazıl’ın konserlerine gitmiyor, hatta bazıları o konserleri iptal ettirmeye uğraşıyordu.

Bu arada, iktidarı destekleyen medyadan Salih Tuna ve Sevilay Yılman da annesinin ölümünde bile Fazıl’a saldıran trollere karşı çıkan çok güzel iki yazı yazdılar.
Bakın şuraya yazıyorum...
Bunlar çok güzel gelişmeler...
İnşallah yakında bunların güzel sonuçlarını da göreceğiz...

NOT: Kemal Kılıçdaroğlu da aramış. Ayrıca nefis çiçeklerle süslü bir çelenk göndermiş cenazeye...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 5
  • Misafir 3 dakika önce
    Keske 16 yıldır boyle davransalardı.En azından nefret duyan muhalif insanların sayısı azalırdı.Yine de com güzel gelişmeler bunlar
  • Misafir 11 dakika önce
    Cumhurbaşkanımız herkesin Cumhurbaşkanıdır ve çok samimidir. Birileri aksini söyleyip, öyle olmasını istese bile.
  • Misafir 12 dakika önce
    şükür
Tüm yorumları göster(5)
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X