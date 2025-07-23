Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak'ı kabul etti
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Rusya-Ukrayna taraflarının İstanbul'da gerçekleştireceği barış görüşmesi öncesinde Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Giriş: 23.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
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