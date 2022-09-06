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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Saraybosna'da Umut Tüneli'ni ziyaret etti

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan resmi ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna'da Umut Tüneli ve buradaki sergi alanını gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Saraybosna'da Umut Tüneli'ni ziyaret etti
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, savaş döneminde kuşatma altındaki Saraybosna'yı dünyaya bağlayan Umut Tüneli'ni ziyaret etti.

Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan resmi ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'da Umut Tüneli ve buradaki sergi alanını gezdi.

Umut Tüneli gezisi sırasında ziyaretçilerle fotoğraf çektiren Emine Erdoğan'a Saraybosna'nın dünyaya açılan tek kapısını simgeleyen hediye takdim edildi.

Emine Erdoğan'ın ceketinin düğmelerinde ve yüzüğündeki Umut Tüneli'ne ait motifler dikkati çekti.

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