        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Uraloğlu, birlikte sergi gezdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Bin Kilometre Bölünmüş Yol Töreni öncesinde Karayolları Gayret ve Liderlik Sergisi'ni birlikte gezerek sergide yer alan çalışmaları inceledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 21:15 Güncelleme: 31.01.2026 - 21:15
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Uraloğlu, birlikte sergi gezdi
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Bin Kilometre Bölünmüş Yol eşiğinin aşılması dolayısıyla düzenlenen tören öncesinde Karayolları Gayret ve Liderlik Sergisi’ni ziyaret etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Uraloğlu, sergide yer alan bölümleri gezerek eserleri tek tek inceledi.

        Sergi alanında; mozaik, fotoğraf, resim ve dokuma çalışmalarının yanı sıra, geçmiş açılış törenlerinde kullanılan makaslardan oluşan özel bir bölüm yer aldı. Karayolları projelerinin ulusal ve uluslararası alanda aldığı ödüller de sergide ayrı bir bölümde sergilendi.

        Türkiye’nin ulaştırma altyapısında yıllar içinde ortaya konulan emeği farklı disiplinler üzerinden anlatan sergi, yalnızca fiziki yatırımları değil, bu yatırımların arkasındaki planlama, kararlılık ve sürekliliği de yansıttı. Sergide yer alan eserler, bölünmüş yol hamlesinin kilometrelerle sınırlı kalmadığını; estetik, teknik ve kurumsal bir birikimle şekillendiğini ortaya koydu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Denizli'de fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

        Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Denizli'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, kent merkezinde ağaç devrilmelerine ve çatı uçmalarına neden oldu. Lüks bir aracın üzerine düşen ağaç maddi hasara yol açtı. (İHA)

