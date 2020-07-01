Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 30 dakika sürdü.
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