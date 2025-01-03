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        Haberler Magazin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Başsağlığı dileklerimi iletiyorum

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Başsağlığı dileklerimi iletiyorum

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Ferdi Tayfur ile ilgili bir mesaj yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:45 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:53
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        "Büyük üzüntü duydum"
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        Bir süredir tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vefatı büyük üzüntü yarattı. Siyaset, sanat ve spor dünyası, yayımladıkları taziye mesajlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayımladı; "Sanat camiamızın, Türk müziğinin en önemli ve kıymetli simalarından biri olan Sayın Ferdi Tayfur’un vefatından büyük üzüntü duydum. Ferdi Tayfur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun."

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        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        #ferdi tayfur
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