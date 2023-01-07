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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Antalya'da açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Antalya'da konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Manavgatlı kardeşlerimize söz verdik ve yerine getirdik. Bundan mutluyuz. AK Parti iktidarı verilen sözleri yerine getiren iktidardır. Manavgat yangınında hayatını kaybeden 8 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yangın 11 gün süreyle etkili olmuştur. Devletimizin tüm imkanlarıyla müdahale ettiğimiz bu afet adeta ciğerlerimizi de yakmıştır. Söndürme çalışmalarını 8 binin üzerinde personel, 40 hava aracı, 2 bin kara aracı ile yürüttüğümüz bu yangının ardından vatandaşımızın yaralarını sarmaya başlamıştık. Toplamda 300 milyon lirayı bulan desteklerin yanında hayırsever vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız 56 milyon liralık yardımla vatandaşlarımızın yanında yer almıştır.

900 konut yanında 4 köy konağı ve 1 caminin inşasına başlamıştık. Bölgenin mimarisine uygun şekilde inşa ettiğimiz evlerden 427'sinin anahtarlarını sahiplerine teslim ediyoruz. Kalan konut ve diğer yapıları da en kısa sürede tamamlıyoruz. Ülkemizde gerçekleştirmek istediğimiz mimari zihniyet değişiminin birer örneği olarak gördüğüm bu projeleri tüm şehirlerimize yaygınlaştırmamız gerekiyor. İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunun maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle, 2 yıl ödemesiz 18 yıl vade ile sahiplerine vereceğiz. Artık yaraların sarılmasını birkaç ayda, yıkılanların yerine yenisinin yapılmasını 1 yıl gibi bir sürede bitiriyoruz. Dünyada böylesine hızlı bir afet yönetimi gerçekleştirebilen başka bir örnek yoktur. Bırakınız 1 yılda yenisini yapmayı bu kadar sürede enkazı dahi kaldıramayan, temizleyemeyen ülkeler biliyoruz. Yaşanan her kriz, afet Türkiye'nin yönetim kapasitesini ve kabiliyetini tüm dünyaya tekrar tekrar ispatlıyor.

Bu çalışmaları yürütürken yaptığımız iş milletin olanı millete vermekten ibarettir. Eskiden milletin olanı vesayet, darbe, sinsi ayak oyunuyla kendi insanımıza değil emperyalistlerin doymak bilmezlere feda ettikleri için boynumuz bükük kalıyordu. 1999 depreminde devletin günlerce, haftalarca ulaşamadığı yerler olduğunu biliyoruz. Milletimizden aldığımız destekle kurduğumuz sistem sayesinde hiçbir felakette insanlarımızdan 'nerede bu devlet' feryadı duymadık. Tam tersine hafızalarda devlete dua eden insanlarımızın görüntüleri kaldı. İnsanlarımızın yaralarını sarar, kayıplarını telafi ederken tabiatı da ihmal etmedik. Dünyaya örnek olan çalışmayla yanan alanları hızla tekrar canlandıracak projeleri hayata geçirdik. Her yangında olduğu gibi Manavgat yangınında da birileri çıktı ormanın inşaat yapılmak için bilerek yakıldığını iddia etti.

Bu iftira, yalan, fitneyi ısrarla milletimizin kulağına, gönlüne sokmaya çalışanlara en güzel cevabı gerçekleştirdiğimiz ekolojik restorasyonla verdik. Gençleştirme alanında çalışmalar neredeyse bitmek üzeredir.

Ayrıntılar geliyor...

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