Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilerle iftar programında konuştu. "Tarım bitti' iftirası atılan Türkiye, bugün tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sıradadır" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım bitti' iftirası atılan Türkiye, bugün tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sıradadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sofralarımızı şereflendirdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi inşallah 30 Mart'ta vasıl olacağımız Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum.

Bu güzel Ramazan akşamında gönüllerimizi buluşturduğumuz iftar sofrasında bizleri bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanlığımıza, sayın bakan ve ekibine teşekkür ediyorum. Buradan sizlerin şahsında vatan topraklarının her karışını alın teriyle işleyen tüm çiftçi kardeşlerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.

REKLAM

"VATANA SEVDALI ÇİFTÇİLERİMİZİN FEDAKÂRLIĞINI HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"

Çiftçi kardeşlerimize sadece ülkemiz tarımına katkılarından ötürü değil en sancılı dönemde demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız. 15 Temmuz darbe girişiminde milli iradeyi ve milletimizi korumak için en ön safta yer almanızı unutamayız. Darbecileri engellemek için mahsulünü ateşe verecek kadar vatana sevdalı çiftçilerimizin fedakârlığını hiçbir zaman unutmayacağız.

O karanlık gecede darbecilere meydanları dar eden tüm kahramanlara ülkem ve milletim adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Sadece demokraside değil tarım, hayvancılık, ihracatta ülkemizi takdirle takip edilen seviyeye birlikte getirdik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı yine sizlerle omuz omuza inşa edeceğiz.

"GAYRETLERİMİZİN OLUMLU NETİCELERİNİ HAMDOLSUN ÇOK GENİŞ YELPAZEDE GÖRMEYE BAŞLADIK"

Tüm vatandaşlarımızın saadet, refahı, kardeşliği için geceli gündüzlü koşturuyoruz. Şahsımızı ve hükümetimizi hedef alan saldırılara teslim olmadan, Türkiye'nin iyiliğini istemeyen alçakların sabotajlarına prim vermeden 85 milyonun huzuru için gayret gösteriyoruz. Üretim yapan çiftçi kardeşlerimize hak ettiği değeri vermenin çabasındayız. Gayretlerimizin olumlu neticelerini hamdolsun çok geniş yelpazede görmeye başladık.

Bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık, tarımın her alanında ülkemizin gerçek potansiyeli ortağa çıkıyor. Verimli ve kaliteli üretimin artması için son 22 yılda reel rakamlarla 2 trilyon 70 milyar lira tarım desteği verdik. 2025 yılında şu ana kadar 24 milyar lira ödeme yaptık. Yıl sonunda bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Birilerinin Türkiye'de tarım bitti dediği rakamları söylüyorum. "KENDİMİZE YETER DURUMDAYIZ" Ülkemizde 236 çeşit tarım mahsulü üretiliyor. Birçoğunda hamdolsun kendimize yeter durumdayız. Sebze ve meyve üretiminde dünyada dördüncü, bitkisel üretimde 11'inciyiz. Çiğ süt üretiminde dünyada 9. Avrupa'da 3. sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada 7. Avrupa'da 1. konumdayız. Tavuk eti üretiminde dünyada 9. Avrupa'da ise 2.yiz. Yumurta üretiminde dünyada 10. Avrupa'da 2.yiz. Bal üretiminde dünyada 2. Avrupa'da ilk sırada bulunuyoruz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada 16, Avrupa'da 2. sıradayız. "İHRACATTA 13 ÜRÜNDE DÜNYADA İLK 3 ÜLKE ARASINDAYIZ" Bütün bu başarılarla birlikte tarım, orman sektörümüz geçen yıl Türkiye ortalamasının da üzerinde büyüme gerçekleştirdik. 2024 yılında tarımsal hasılamızı 74 milyar dolara yükselttik. Tarım bitti iftirası atılan Türkiye bugün tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ise 8. sıradadır. Aynı dönemde ihracatımızı 3,8 milyar dolardan aldık geçen sene 32,6 milyar dolara ulaştırdık. Yani 2002'de ülke olarak nerede ise 1 yılda yaptığımız ihracatı bugün sadece tarımda gerçekleştiriyoruz. Son 22 yılda tarımda 110 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdik. 186 ülkeye 2 bin 250 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. İhracatta 13 üründe dünyada ilk 3 ülke arasındayız. Tohumculukta 104 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. "HÜKÜMETİMİZİ VE TARIM SEKTÖRÜNÜ KARALAMAYA DEVAM EDERLER" İdrakleri kapanmamış olanlar için bu rakamlar ziyadesiyle kafidir. İktidara muhalefeti, ülke ve millete muhalefet ile karıştıranlara ne desek boş. Onlar bir yalan bulup, değilse uydurup hükümetimizi ve tarım sektörünü karalamaya devam ederler. Güneş balçıkla sıvanmaz. Yalan ne kadar büyük olursa olsun hakikat güneşini kapatamaz. Muhalefetin perdelemeye çalıştığı tarım sektörümüzün gerçekleri bunlardır. Bizim amacımız vatandaşımızın kaliteli, sağlıklı ürüne ulaşmasıdır. İnsanımızın ücretini ödediği üründe hile, hurda, aldatmaca olmamasıdır. Bakanlığımız sizlerin alın teriyle ürettiğiniz ürünleri vatandaşımıza taklitle sunanlara karşı denetim süreci başlattı. Taklit, tağşiş yapılan sağlıksız ürünler artık anlık olarak yayınlanıyor. Fahiş fiyatla mücadelemiz de hız kesmeden sürüyor. Aç gözlüler özellikle mübarek Ramazan ayını fırsata çevirmek için eskiden beri malumunuz her yola başvurmaktadır.

"BAKANLIKLARIMIZ VE REKABET KURULUMUZ FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPANLARLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI" Bu Ramazan öncesinde fırsatçılara meydanın boş olmadığını göstermek adına bir dizi tedbir aldık. Adeta 4 koldan çok yoğun mücadele içine girdik. Bakanlıklarımız ve Rekabet Kurulumuz fahiş fiyat artışı yapanlarla ilgili inceleme başlattı. Ürün arzına dönük önlemleri aldık. Temel gıda ürünlerinde arz sıkıntısı yaşanmadı. Birçok işletmemiz indirim kampanyalarıyla enflasyonla mücadeleye destek verdiler hem de Ramazan ayında daha uygun maliyetlerle ulaşılmasına destek oldular. İnşallah Ramazan ayından sonra da bu mücadelemiz sürecek. Vatandaşın helal lokmasına göz dikenlerin hevesini Allah'ın izniyle kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. 85 milyon vatandaşımızın 62 milyon turistin gıda ihtiyacını hamdolsun sorunsuz karşılıyorsak bunda en büyük emek sizlerindir. Tarımda plansız üretimden kaynaklı sorunların giderilmesi için devrim niteliğindeki düzenlemeyi geçen yıl uygulamaya koyduk. Tarımsal Üretim Planlaması'na başladık. Düzenleme ile 'bu ürün para etmedi, elde kaldı' gibi şikayetlerin inşallah önüne geçeceğiz. "ÜRETİM PLANLAMASININ OLUMLU SONUÇLARINI ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL İÇİNDE DAHA NET GÖRECEĞİZ" Yeni destekleme modelimizi de kamuoyumuzla paylaştık. Artık çiftçilerimiz ne kadar ürüne hangi destek alacağını önceden biliyor ve ürün ekim planını buna göre yapıyor. Hayvancılıkta planlama bölgeleri oluşturduk. Teşvik ve desteklerimizi açıkladık. Üretim planlamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki 3 yıl içinde daha net göreceğiz. Tarım yapılan tüm alanları kayıt altına alarak destekten faydalanan çiftçi sayımızı artırıyoruz. Elbette tarım polkalarının merkezine üretimin en temel faktörü suyu alıyoruz. "ÇİFTÇİ KARDEŞLERİMİZİ SİGORTA YAPMAYA DAVET EDİYORUM" Tam 3 trilyon 350 milyar maliyetli 11 bine yakın su ve sulama tesisini hizmete almıştık. Bu yıl 132 milyar lira yatırımla 321 tesisi sizlerin hizmetine sunacağız. Sadece devletimizin yatırımları ve sizlerin emeği ile üretimde istenen sonuçların alınması mümkün değil. İklim değişikliğin sebep olduğu sıkıntılara maruz kalıyoruz. Maalesef bu yıl da benzer durumla karşılaştık. Bu tür durumlar için tarım sigortasının ehemmiyetini hatırlatıyorum. Sigorta yapmaya çiftçi kardeşlerimizi sigorta yapmaya davet ediyorum. Tarsim'in kapsamını genişletiyor, yeniliklerle çiftçilerimizin ürünlerini koruma altına almasına destek oluyoruz.