        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Toprak Razgatlıoğlu'na tebrik!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Superbike Şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.

        Giriş: 19.10.2025 - 17:14 Güncelleme: 19.10.2025 - 17:14
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Superbike Şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

