Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Toprak Razgatlıoğlu'na tebrik!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Dünya Superbike Şampiyonu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.
Giriş: 19.10.2025 - 17:14 Güncelleme: 19.10.2025 - 17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "2025 Dünya Superbike Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
