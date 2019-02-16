Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber'de katıldığı televizyon programında gündem değerlendirmesinde bulunurken spor gündemine dair açıklamalar da yaptı. Erdoğan, son günlerin tartışmalı konusu olan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ilişkin olarak VAR'ı da denetleyecek bir sistemin faydalı olacağını dile getirdi.
Hakem tartışmalarına değinmek istemediğini vurgulayan Erdoğan, "Hakemlik olayına çok girmek istemem. VAR sistemini de kontrol eden ayrı bir mekanizma kurulursa faydalı olacağına inanıyorum. Buna benzer bir sistem güreşte başladı. Futbolda acaba olmaz mı, hep bu konuşuldu. Şimdi futbolda da olmasını, bazı hataların yanında ağırlıklı olarak faydasına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
VAR sistemine de teyit mekanizması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "O telaş içerisinde hakem gelip, bakıp acaba orada doğru kararı verebildi mi? Bir check-balans sistemiyle ayrı bir hakem heyeti olabilirse, takip ediyorsa hata payı orada adeta sıfıra doğru düşebilir. Çünkü kolay değil bu iş. Bir hata penaltı getirir. Bir hata penaltısını elinden alabilir. Bu hatalara o takıma gönül verenler isyan ettiği gibi yöneticiler de isyan ediyor" dedi.
İLK YARIYA DAMGA VURMUŞTU
Türk futbolunda bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 98 kararın değişmesini sağlamıştı. Süper Lig'in ilk yarısında 27 penaltı pozisyonunda VAR uygulamasına giden hakemler karar değiştirmişti. Hakemler, sezonun ilk yarısında 16 kırmızı kartı VAR incelemesinden sonra çıkarmıştı.
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