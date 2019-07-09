Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, bu ülkede ilk olarak Saraybosna Maarif Okulu'na gitti. Emine Erdoğan, kendisini şarkılarla karşılayan ilkokul ve anaokulu öğrencileriyle sohbet etti.

Emine Erdoğan, okulun faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alırken okul bünyesindeki el sanatları kursu stantlarını gezdi. Emine Erdoğan, daha sonra Boşnak kadınlarca seslendirilen 'Üsküdar'a Giderken' ve 'Sevdalinka' şarkılarını dinledi.

Emine Erdoğan'a, Maarif Okulu ziyaretinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç'in eşi Vildana Caferoviç ile Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün eşlik etti.

Daha sonra Yunus Emre Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, Boşnak öğrenciler tarafından ney dinletisiyle karşılandı. Kültür Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni gezdi.

Ziyarette Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Saraybosna Kültür Müşaviri Mert Demiral da hazır bulundu.