        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısı sonrası AK Parti Genel Merkezi yakınındaki bir kafede vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara oyuncak hediye etti

        Giriş: 10.11.2025 - 20:17 Güncelleme: 10.11.2025 - 20:17
        Vatandaşlarla sohbet
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından beraberindekilerle AK Parti Genel Merkezi'nin yakınında bulunan bir kafeye uğradı.

        Burada karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara oyuncak hediye etti.

