Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısı sonrası AK Parti Genel Merkezi yakınındaki bir kafede vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara oyuncak hediye etti
Giriş: 10.11.2025 - 20:17 Güncelleme: 10.11.2025 - 20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından beraberindekilerle AK Parti Genel Merkezi'nin yakınında bulunan bir kafeye uğradı.
Burada karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara oyuncak hediye etti.
