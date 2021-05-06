DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın da yer aldığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Nisanur Erbil, Ferhat Arıcan, Büşra Işıldar, Elif Çolak, Sıla Karakuş, Süleyman Atlı, Taha Akgül, Adem Asil, Süleyman Karadeniz, Yunus Emre Başar, Murat Fırat, Muhammed Furkan Özbek, Rıza Kayaalp, Sümeyye Kentli, Rabia Kaya, Şaziye Erdoğan, Berfin Altun, Melike Günal, Zeliha Ağrıs ve Hatice Kübra İlgün'le bir araya geldi. Erdoğan, sporcularla beraber iftar yaptı.