Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Görüşmede; ikili ilişkiler ile iş birliği konuları ele alındı.

ABD Türkiye Büyükelçisi Sayın Tom Barrack ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede; ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi ve iş birliğimizin somut alanlarda derinleştirilmesi konularını ele aldık.



Görüşmemizde; ekonomik ve ticari ilişkilerimizin… pic.twitter.com/sHI2yBFZKx — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 15, 2026

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde; ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi, savunma sanayii ve CAATSA yaptırımları başta olmak üzere gündemimizdeki başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." dedi.

Yılmaz, "Ayrıca İran ve Suriye’deki son gelişmeler ile Gazze barış planının ikinci aşaması çerçevesinde bölgesel ve küresel meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Yapıcı katkıları ve ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirme iradesi için Sayın Barrack’a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.