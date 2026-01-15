Cumhurbaşkanı YardımcısıYılmaz Barrack ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ABD Büyükelçisi Barrack ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İran ve Suriye'deki son gelişmeler ile Gazze barış planının ikinci aşaması ele alındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Görüşmede; ikili ilişkiler ile iş birliği konuları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde; ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi, savunma sanayii ve CAATSA yaptırımları başta olmak üzere gündemimizdeki başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." dedi.
Yılmaz, "Ayrıca İran ve Suriye’deki son gelişmeler ile Gazze barış planının ikinci aşaması çerçevesinde bölgesel ve küresel meseleler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Yapıcı katkıları ve ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirme iradesi için Sayın Barrack’a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.