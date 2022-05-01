Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan başsağlığı mesajı

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-5 Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman jandarmamız İsmail Can Akdeniz'e ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerimiz Mümin Çarkcı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.